Andrejcsik István Esztergomban született 1955-ben. 1983-ban diplomázott - Révhegyi Ferencné egyik utolsó növendékeként - a Zeneakadémián. Az egyetem elvégzése után Oberfrank Géza szerződtette a Szegedi Nemzeti Színházba, ahol Silvanóként debütált. Magyarország egyik legkitűnőbb énekmestere. A Szegedi Tudományegyetem művészeti karának tanára, évekig oktatott a Zeneakadémián is. Az operairodalom fontos bariton szerepei mellett kiváló alakításokat nyújtott operettekben is. Munkáját, színpadi teljesítményét a korábban a legjobb operaénekesnek járó Dömötör-díjjal is elismerték.

A teljes szegedi színházi életet lefedő Dömötör-díjat 1998-ban civil kezdeményezésre alapították, 2006-ban bekerült Szeged városának hivatalos kitüntetései közé. A kategóriák többségében a nézők szavazatai alapján dől el a díjazott személye. A legjobb háttérmunkás címet a szegedi társulat tagjai, dolgozói adományozzák titkos szavazással, ezt idén Kis Ferenc díszítő vehette át. A kuratórium az évad kiemelkedő teljesítményéjéért járó díját a Szegedi Nemzeti Színház tánckarának ítélte oda.

A Szegedi Nemzeti Színházban rendezett gálaműsoron a legjobb színésznek járó elismerést Borovics Tamás kapta Tevje megformálásáért a Hegedűs a háztetőn című musicalben. A legjobb színésznőnek Menczel Andreát választották a Játék a kastélyban Annie-ként nyújtott alakításáért.

A legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést Kárász Zénónak ítélték oda, őt a Rokonok Béla bácsijaként díjazták, míg Szilágyi Annamária az Egy csók és más semmi dühös nőjeként a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést érdemelte ki.