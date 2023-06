Lomniczi Zoltán a megállapodás aláírása előtt arról beszélt többek között, hogy 2025 jeles esztendő lesz az államalapítás 1025. évfordulója okán, illetve kiemelte, hogy a pápa 2025-öt szentévvé nyilvánította, így az állam az államalapításra emlékezik, az egyház pedig a szentévre. Az elnök elmondta, hogy Szent István életében Esztergom és Székesfehérvár jelentett meghatározó szerepet, mely most egy öt évet felölelő eseménysorozat. Ennek célja, hogy az emberek többet tudjanak meg az államalapításról és a szent királyról, valamint az ország történelmi, egyházi fővárosairól, mondta Lomniczi Zoltán.

Hernádi Ádám a tájékoztatón egyebek mellett kifejtette: Esztergom örömmel csatlakozik a programhoz, hiszen az első szent királyunk, az államalapító Szent István e városban született, itt alapította meg Magyarországot, itt vette fel a kereszténységet.” A polgármester hozzátette: Esztergomban mindent elkövetünk, hogy itt és a Kárpát-medencében öregbítsük Szent István hírnevét, majd arról is beszélt, hogy Esztergom és Székesfehérvár testvérvárosi kapcsolatának szerződését augusztus 20-án írják majd alá.

Gellén Márton beszédében hangsúlyozta: az együttműködésnek köszönhetően a közös rendezvények keretében arra keressük a választ, hogy mi az, ami összetart bennünket, amire jó válasz a Szent István-i életmű, melyet a mai generációknak is értelmeznie kell ezt.” Az MPEE-nek az a célja, hogy a polgári oldal képviselői között egyfajta párbeszédet, kohéziót teremtsen meg, mondta az egyesület alelnöke. Gellén Márton arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a pápalátogatáson is felmerült a Szent István-i életmű jelentősége, illetve arról is gondolkodott Ferenc pápa, hogy mi az, ami a szekuláris állam tagjait összeköti. Hozzáfűzte, hogy a pápa szerint a modern szekuláris állam nem képes garantálni a saját alapjait csak a keresztény értékek szerint. A sajtótájékoztató után aláírták két szervezet és Esztergom, Szent István program 2025-ről szóló közös együttműködési megállapodását.

Az állam és egyház alapítója

Az együttműködési megállapodás aláírás kapcsán kiderült: 2020-ban azzal a céllal indult a Szent István 2025 programsorozat, hogy a Kárpát-medencében többféle eseményen, így többek között kiállításokon, tudományos konferenciákon, kulturális rendezvényeken idézze fel az államalapító királyt, annak főművét, így tisztelegve emléke előtt. A különleges évszám jelentősége, hogy 2025-ben ünnepli hazánk az államalapítás 1025. évfordulóját. Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a június 27-ei esztergomi aláírási esemény rámutatott: „Szent István államalapító volt, de egyben a magyar keresztény egyház megalapítója is, hiszen az első érsekséget Esztergomban alapította meg, illetve több magyarországi püspökséget is az ő idejében alakult.”