A szakmai tanácskozásokon részt vett Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter is, akik Szita Károllyal, az MJVSZ elnökével, Kaposvár polgármesterével sajtótájékoztatókat is tartottak. Az elnök hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború negatív hatásait Európában, így itthon is tapasztalni lehet, de a városvezetők is szembesülnek velük. Lantos Csaba kiemelte: az ország energiaellátása biztosított és már most elegendő gáz van a tározókban. Kitért arra is, hogy ma 5000 megawattnyi naperőmű termel Magyarországon és Szita Károllyal arról is beszéltek, hogy ösztönözni fogják a megyei jogú városokat arra, hogy minél jobban törekedjenek a megújuló energiaforrások használatára.

Mint arról korábban beszámoltunk, Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány jelentős támogatást nyújt továbbra is az önkormányzatoknak a megnövekedett energiaárak miatt és elhangzott, hogy jövőre 83 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben a települések rezsitámogatására. A politikus szerint a 2024-es év a tervezés éve lesz, majd következő években a háborút és a pandémiát megelőző időszakokhoz hasonló fejlesztési programok indulhatnak majd.