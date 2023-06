− Ezen túlmenően Gyermely térségében egy kilométeren, Szomoron 500 méter hosszon dolgoznak kollégáink gépi és kézi erővel a burkolat tisztításán. Problémát jelent a következő napokra ígért csapadék elvezetése is, hiszen az árokrendszerek jelenleg is el vannak telítődve, illetve jelentős mértékben feliszapolódtak. Sajnos ezek tisztítása a jelenlegi időjárási körülmények között lehetetlen. Az árkok tisztításán túl szárazabb időjárás esetén később fontos feladatunk lesz a felázott, tönkrement útpadkák helyreállítása is − emelte ki Pécsi Norbert Sándor, aki szerint a burkolatok tisztítása feltétlen prioritást élvez, azonban a fent részletezett feladatok, a kártétel teljeskörű helyreállítása heteket fog igénybe venni.

Mindemellett, mint mondta, a károk pontos felmérésére jelenleg nem lehetséges, hiszen az árkok telítettek, a kimosódások nem láthatóak, illetve a környező ingatlanok mentesítése során másodlagos károk is előfordulhatnak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a felhőszakadás és zivatar szűkebb hazánkban főleg tatabányai hivatásos tűzoltóknak adott munkát péntek hajnalban. Öt esetben a felgyülemlett eső miatt felgyűlt vizet szivattyúzták a hivatásos tűzoltók, de a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű, az úttesten felgyülemlett esővízben elakadt kocsi utasán is segítettek. Ő a Rákóczi Ferenc úton rekedt a járművébe, hajnal kettő magasságában. A tűzoltók az autót kivontatták a vízből, majd az út mellett biztonságba helyezték. Tatán, a Fekete úton egy fa dőlt ki, elfoglalva mindkét forgalmi sávot. A tatabányai hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be és megszüntették az útakadályt.

Az esős idő miatt rengeteg sár került a vasúti pályára is Neszmély és Süttő között, amely miatt a szakaszon pótlóbuszokra van szükség.