Telefonon a 1830-as központi számon segítenek, és a mentőszolgálat kéri is egyébként, hogy ha ügyeleti időben súlyos panasza jelentkezik, akkor fontos, hogy ne menjen sehová, hanem hívja fel a 1830-as telefonszámot. A hívás során tanácsokkal látják el a beteget, ha szükséges, ügyeleti kocsit is küldenek a helyszínre. Életveszély esetén azonnal mentőt is riasztanak.