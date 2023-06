Réde Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az általános iskolai évek alatt a községi rendezvényeken való szerepléséért, valamint a nép kultúra és hagyományok ápolásáért elismerésben részesítette a Rédei LION Majorette tánccsoportot.

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, a fiatalok sikert sikerre halmoztak és halmoznak az idei esztendőben is. Márciusban álltak először zsűri elé Herman Gyöngyi tanítványai. Szolnokról két kategóriában pedig egy arany és egy bronzérmet is hazahoztak.

Április végén az MWF Kvalifikációs IX. Országos Majorette Bajnokságon szintén kiválóan szerepeltek a rédeiek. Basic kategóriában 10 koreográfiával mérettették meg magukat Kazincbarcikán, és mind a 10 produkció arany minősítést érdemelt a szakmai zsűritől.

A tánccsoport csütörtökön 18 órától a rédei általános iskola tornatermében tartja tanévzáró bemutatóját, amelyre minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.