Tata életében is nagy szerepet vállalt Irma néni, a Geszti Óvoda egykori vezetője. 1990-től a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Tatai Körének vezetőjeként több továbbképzést, előadást szervezett, ami a pedagógusok, valamint a technikai dolgozók munkáját is nagymértékben segítette. 1999-től az Óvodavezetők munkaközösségének vezetőjeként is sokat tett az óvodákért. 1994-től a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület országos elnökségi tagjaként is gyakran felszólalt az óvodákban dolgozók érdekeiért, 2002-ben kiemelkedő szakmai munkájáért az Oktatási Minisztérium Brunszvik Teréz díjjal tüntette ki.

Simon Csabánét Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008-ban Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesítette, az oktatás-nevelés területén végzett kiemelkedő óvodapedagógiai és szervező tevékenységéért, magas szakmai színvonalú munkássága elismeréseképpen.

Gyermekkertből az angyalok kertjébe... Vannak olyan pedagógusok, akik munkájukban, családi életükben, és a közösségért végzett szolgálatukban példaképeink. Ilyen óvodapedagógus – óvodavezető volt Simon Csabáné, mindenki Irma nénije...

– e szavakkal búcsúzott Irma nénitől intézménye, az óvodapedagógusok és munkatársak közössége.