A Nébih szakemberei következetesen felügyelik a faanyag kereskedelmi láncot és számos ellenőrzést végeztek tavaly is azért, hogy visszaszorítsák a falopások számát. A 2022-es vizsgálatok eredményei kapcsán egy kiadvány is született, mely az illegális fakitermelés kockázatával kapcsolatosan 2016-2022 közötti időszakból tartalmaz statisztikai adatokat. Szerepel benne a 2017–2022 közötti időszakban végzett, a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatosan vizsgálatok összefoglalója is.

A közlemény szerint a hivatal EUTR felügyelői tavaly összesen 518 eljárást bonyolítottak le és a megelőző jellegű hirdetés-ellenőrzések során 8521 jogszerűtlen hirdetést töröltettek. Országos viszonylatban több mint 63 millió forint bírságot szabtak ki, az elkobzott bevétel mintegy 47,2 millió forintot tett ki, továbbá a zár alá vett, vagy elkobzott faanyag mennyisége 636,7 köbméter volt.

A kiadvány egyik térképe a 2022. évi kockázati besorolások alapján ábrázolja az országot, Komárom-Esztergom vármegye 6,4-es kockázati pontszámot kapott. A Nébih Kockázatkommunikációs Igazgatóságának Sajtó Osztálya szerint ez azt jelenti, hogy az állami erdőgazdaságok, a területileg illetékes kormányhivatal, az erdészeti hatóságok, a bűnügyi statisztikai rendszer adatai és a Nébih hatósági statisztikái alapján a vármegyében is jelen van az illegális fakitermelés. Ugyanakkor Békés és Veszprém vármegyékhez képest csak nagyon alacsony mértékben, vagyis térségünk értéke országos viszonylatban is nagyon jónak mondható.

Kiemelték, hogy a különböző hatósági adatforrásokban szereplő adatok nem teljes körűek, mert például az erdészeti hatóság adatai csak az erdőkre vonatkoznak, míg a fásításokra és az egyéb fával borított területekre nem. Az illegális fakitermelés alakulásának meghatározása érdekében ezért az összes olyan adatot össze kell gyűjteni és kielemezni, amely kapcsolatba hozható e tevékenységgel. Az adatok eltérő mintavételi mélysége és a hozzájuk tartozó – szintén – eltérő mértékegységek miatt azokat nem lehet közvetlenül és egyértelműen összehasonlítani. Emiatt az egyes adatok megbízhatóságát, illetve „fontosságát” vizsgálták, és a hozzájuk társított szorzószámmal fejezték ki, azzal korrigálták az egyes értékeket. Így ez egy szakértői becslés, de ami lényeges, hogy a módszer minden vármegyére egységes, és az összehasonlítást lehetővé teszi.

A kiadványból megtudtuk, hogy vármegyénk területén az állami erdőgazdasági adatok alapján 24 eset volt, ami csaknem 102 köbméter fát jelentett. A területileg illetékes kormányhivatal erdészeti hatóságának adatai szerint 3 eset és mintegy 9 köbméter illegális fakitermelés történt. A bűnügyi statisztikai adatok pedig összesen 19 esetet rögzítettek.

Az elemzés 6. mellékletének térképe – a faanyag kereskedelmi tevékenység tekintetében – a Nébih által feltárt jogsértéseket és kirótt bírságokat ábrázolja, melyből Esztergom és Dorog térségében volt a legtöbb. A 9. melléklet térképe az állami erdőgazdaságok és a kormányhivatalok által a Nébih felé az elemzésekhez jelzett adatokat összevetve jeleníti meg, melyből arra következtethetünk, hogy illegális fakitermelés tekintetében Tatabánya térsége a legveszélyeztetettebb. A kockázati besorolások változása kis mértékben ugyan, de a helyzet romlását jelzik, ugyanakkor ez nyilvánvalóan még sok tényezőtől függ. A hivatal a társhatóságokkal együtt továbbra is azon dolgozik, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői betartsák a jogszabályi előírásokat.