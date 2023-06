A dolmányos varjak az elmúlt tizenöt évben egyre növekvő mértékben urbanizálódnak, vagyis a szabad természetből és a mezőgazdasági területekről beköltöztek a nagyobb településekre. Manapság már vármegyénk városaiban és a községekben is találkozhatunk velük.

– Ennek több oka is van, például a kötelező kilövési kvóta is hozzájárul ehhez, ugyanis a varjak nagyon okos állatok és felismerték, hogy a vadászok elől érdemes elmenekülni a lakott területekre. Másrészt a településeken való megjelenésükkel egyúttal szabályozzák is a galambállományt, mivel a varjú az utóbbi madárfaj természetes ragadozója – magyarázta Márton Vlad András, a dömösi BirdMania Madárpark és Vadmadár-mentőközpont vezetője.