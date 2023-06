Jótékonysági sütivásárt szerveznek Tatán, a Pálma Rendezvényház előtt június 18.-án, vasárnap 9:00-13:30- ig. A programot az Első Lépések Támogató Alapítvány, illetve a VIDd Többre Alapítvány javára szervezik.

Az esemény szervezője, Marósi-Pozmány Andrea elmondta, hogy idén harmadik éve szerveznek nyáron egy hetes tábort súlyosan, halmozottan sérült gyerekeknek. Tavaly jött az ötlet, hogy ennek további finanszírozására szervezzenek sütivásárt. Így több lehetőségük van a táborban is és a szülői hozzájárulás is csökkenthető.

– Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik már jelezték, hogy sütivel, vagy vásárlással segítenek majd minket, hogy nyári táborunkat az eddigieknél is színesebbre tervezhessük és csökkenteni tudjuk a résztvevő gyermekek családjainak terheit! Várunk szeretettel mindenkit, aki szívesen csatlakozna még hozzánk valami finomsággal, vagy a vasárnapi ebédhez tőlünk szeretné majd vinni az édességet, esetleg a reggeli séta után a mi asztalunknál reggelizne. De örömmel veszünk olyan adományokat is, amik nem ehetők, tehát kézműves termékek, amiket szívesen ajánlanátok fel alapítványaink részére – mondta a sütivásár szervezője.

Hozzátette, hogy tavalyból kiindulva a legnagyobb sikerű sütemények idén is várhatóak, így akár macaron, popcake, krémsajtos torták, mentes és mindenmentes édes sütik, sörkiflik, sós-és édes aprósütemény tálak is várhatók, illetőleg mi magunk is elkészíthetjük ezeket a finomságokat a vásárra.