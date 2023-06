Országosan is egyedülálló a fejlesztés, mellyel a tatabányai József Attila Könyvtár érvényes tagságával rendelkező olvasók iOS és android rendszeren is

működő applikációval mobiltelefonon vagy táblagépen kölcsönözhetnek e–bookot. Az előzetes igényfelmérés alapján százötven könyv már

beérkezett az online rendszerbe. Az állományt folyamatosan gyarapítja a könyvtár.

Szakirodalom, szépirodalom, versek, életvezetési-, történelmi olvasnivalók és több újdonság is szerepel a virtuális polcokon. A jövőben a nyomtatásban nehezen beszerezhető mangák, angol és francia nyelvű könyvek beszerzését is tervezi az intézmény.

Az érvényes könyvtári tagsággal rendelkező 16 év feletti olvasók legfeljebb három e–bookot kölcsönözhetnek 30 napra. Az offline módban is olvasható dokumentumok a határidő letelte után elérhetetlenné válnak a felhasználó számára.

Természetesen ha előbb elolvassák a könyvet, néhány kattintással vissza is helyezhetik a rendszerbe, így más is hozzáfér ahhoz a példányhoz. Előjegyzésre ugyancsak van lehetőség az alkalmazáson keresztül – díjtalanul. A mobil alkalmazás használatáról útmutatóként egy kisfilm is készült, amely megtekinthető az alábbi linken: