A főútnak számító Kossuth Lajos utcáról is megközelíthető új épületszárny majdani tornatermében találkoztak a ferences gimnázium és a kivitelező Laterex meghívására, ahol a bokrétaünnepség előtti beszédeket hangzottak el. Először a gimnázium egykori diákja, Steindl Balázs alpolgármester lépett a színpadra, aki többek között kifejtette, hogy az elmúlt időszakban Esztergomban számos új létesítményt adtak át, illetve új építkezéseket indítottak el, melyek sorát, most a ferences gimnázium új szárnya gyarapít.

A mintegy négymilliárd forintos beruházás fő eleme a tornacsarnok

Az alpolgármester Istennek adott háláról beszélt, illetve Pál apostol korinthusbeliekhez írt levelének egy részletét is idézte. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntőjében kiemelte: a magyar kormánynak kiemelten fontosak az egyházi kapcsolatok, az egyházi intézmények és a magyar egyházaknak a magyar társadalomban beöltött szerepe.

Az államtitkár rámutatott, hogy Esztergomban az elmúlt években és a jelenbe is tartóan tizenkét különböző beruházás járult és járul hozzá a város fejlődéséhez. A folytatásban Varga Imre Kapisztrán atya, az esztergomi ferences gimnázium lelki igazgatóhelyettese szólt a megjelentekhez. Mint elmondta: a korábbi évtizedek felidézése, amikor a ferences rend helyi tagjai még csak álmodtak erről az új épületrészről. Ez a visszaemlékezés mintegy hatvan évet ölelt át, ilyen régóta dédelgették a rend tagjai, vezetői, hogy esztergomi iskolájuk bővülhet.

A beszédek sorát Gerencsér András, a fővállalkozó kivitelező Laterex Építő Zrt. elnöke zárta. Mint többek között fogalmazott, a bokrétaünnep egy hosszú évszázadokra visszanyúló hagyomány, mely esemény során a szerkezetkész épület legmagasabb pontjára bokrétát helyeznek annak jeléül, hogy a létesítmény első nagy eredményfázisa befejeződött, hogy aztán egy még több munkával járó újabb fázis következzen. Az ünnepség végén a résztvevők vezetők szalagokat kötöttek a bokrétára, melyet egy daru emelte fel a szerkezetkész létesítmény tetejére.

Vas és beton

A borkétaünnepségen Gerencsér András, a fővállalkozó kivitelező Laterex Építő Zrt. elnöke elmondta, hogy az esztergomi ferences gimnázium építkezése során mintegy háromezer köbméter földet mozgattak meg, összesen 460 tonna betonvasat építettek a létesítmény alapjába és falaiba, 80 darab, előregyártott, egyenként 25 tonnás vasgerendát használtak fel. Az új szárnyban nemcsak tornaterem, de hat új tanterem is lesz, illetve többfunkciós épületrészek, így például egy tetőterasz is, így az nemcsak az oktatást szolgálja, de közösségi tér is lesz a diákok számára.