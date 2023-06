Az M41-es sorozatú „Csörgő” mozdonyok 50 évesek, a V43-as sorozatú „Szili” mozdonyok 60 évesek, az M61-es sorozatú „Nohab” mozdonyok szintén 60 évesek, az Utasellátó pedig a 75. évfordulóját ünnepli. Ezen alkalomból 2023-ban július 8-án és 9-én, augusztus 26-án és 27-én balatoni retró hétvégét, szeptember 16-án és 17-én pedig veszprémi retró hétvégét szervez a társaság a vasútrajongóknak – tájékoztatott a MÁV-Start Zrt. Ezek mellett több időpontban és vonalon különleges szerelvények is közlekednek majd. Május 25. és június 3. között a Szili mozdony indul országjáró körútra, október 28-án és másnap pedig a Csörgő közlekedik a Budapest-Esztergom-Komárom vonalon.

A Csörgő története

A Csörgő az M41-es mozdonysorozata, amelyet a MÁV és a GYSEV részére is szállítottak, nem villamosított pályákra szánt, közepes terhelhetőségű mozdonyok. A MÁV az 1970-es évek elején nem rendelkezett megfelelő számú, a nem villamosított fővonalakon közlekedő közepes terhelésű személyszállító vonatok továbbítására alkalmas dízelmozdonnyal. Az igényelt új mozdonnyal szemben támasztott fontos követelmény volt, hogy az a 16,5 tonna tengelyterhelésű vonalakon is közlekedhessen. Ezt a követelményt a járművet gyártó Ganz–MÁVAG csak dízel-hidraulikus hajtással tudta megoldani. A sorozat két prototípus-mozdonya - M41 2001–2002 pályaszámokon - külsőjében jelentősen eltért a szériagépekétől. A sorozatgyártás 1973-ban indult meg, 1973 és 1984 között összesen 107 darab készült M41 2101-2207 közötti pályaszámokon, valamint hét mozdony a GYSEV számára, M41 001–007 pályaszámokkal. A GYSEV-mozdonyok a Győr–Sopron-vasútvonal közlekedtek, majd a vonal 1987-es villamosításakor a MÁV állományába kerültek M41 2208–2214 pályaszámokon. A motor zaja indulásnál a legerősebb, ezért kapta a „Csörgő” nevet.

Az 1990-es évek közepén a MÁV a mozdonyokban működő dízelmotorokat némiképp korszerűsíteni kívánta, mivel azok fokozatosan mutatták az elhasználódás jeleit. A korszerűsítés keretén belül 30 Csörgő újulhatott meg. A Ganz Motor Kft.-vel valamint a Megatechno Rt.-vel létrejött megállapodás értelmében új szállítású dízelmotorokat építettek be a Szolnoki Járműjavítóban felújított mozdonyokba. Az átépített mozdonyok teljes külső-belső felújításon estek át, amely során a vezetőfülkék hang- és hőszigetelését némiképp javították. A mozdonyvezetők számára hűtőszekrényt építettek be az egyik fülkébe. A mozdonyok főbb gépészeti egységei is teljes generálon estek át.

Újrafestették

Az M41-es sorozat létrejöttének 30. évfordulójára a székesfehérvári gépet a klasszikus, piros-szürke színekre festették át, és megkapta az eredeti, fém pályaszámtáblát is. A mozdony azóta is ilyen köntösben rója a kilométereket. A 2103-as pályaszámú gép 2017-es békéscsabai leállítása után, 2019 tavaszán elkerült Dombóvárra, ahol egy gyári, telipiros fényezést kapott. Miután a mozdony lefényezve visszakerült Békéscsabára, az ottani vezetés nem volt megelégedve a munkával, így a dolgozók önerőből újrafényezték a gépet. A festés nyár végére elkészült, így megjelent számos mozdonybemutatón, majd megkezdte mindennapi tevékenységét Békéscsaba környékén személy- és tehervonatok élen egyaránt. Ezalatt a mozdonyra a Dombóváron készített pályaszám táblák helyére egy-egy eredeti került, majd az oldalán helyet kaptak a fényezéshez dukáló, címeres, festetlen pályaszám táblák is.