A közelmúltban elkezdődött a Dági utcai járda 28-as számtól 64-es számig tartó szakaszának felújítása – közölte Kolonics Péterné, a település polgármestere az önkormányzat közösségi oldalán. Mint ismert, a község vezetése az előző években is nagy hangsúlyt fordított az infrastrukturális fejlesztésekre, így például a Dági utcai járda rendbetételére is. Az előző években a központból Dág irányába újabb és újabb szakaszok kaptak új burkolatot, most pedig sikeres pályázat révén tovább folytatódhat a projekt.

Kolonics Péterné elmondta, hogy a Magyar Falu Programban 10 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, a fennmaradó összeget saját forrásból finanszírozzák. Megtudtuk azt is, hogy a kivitelezési munkálatok kapcsán indított árajánlatkérés során a NADI Építő és Szolgáltató Kft. nyújtotta a legkedvezőbb, bruttó mintegy 15,9 millió forintos ajánlatot, így az említett céggel kötöttek szerződést. Az építkezés már javában zajlik, így hamarosan egészen a Dági utca végéig megújult járdán közlekedhetnek a lakosok.