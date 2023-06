Császáron is köszöntötték a pedagógusokat a már megújult Közösségi Házban. Hagyomány, hogy a nyugdíjas, aktív és a GYES-en lévők is jelen vannak az eseményen, továbbá a Képviselő Testület. Természetesen a Szülői Munkaközösségekkel karöltve. Ugyan az iskola már a KLIK-hez tartozik, de az óvodában és iskolában tanítók, sőt a hitoktatók, lelkészek is kapnak meghívót.

A szokásokhoz híven az óvodások és iskolások köszöntik kis ünnepi műsorral a meghívottakat, majd a főzőkonyhájukon elkészített finom vacsora után a szülők által sütött házi süteményekkel kínálják vendégeiket. A nap zárásakor kötetlen beszélgetés keretében ismerkednek az aktív pedagógusok a már nyugdíjasokkal, és ez jó alkalom az iskolából nyugdíjba vonulóknak is, hogy találkozzanak egymással. A pedagógusnapon természetesen a virág sem maradhat el.