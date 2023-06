Az MTI-hez a közelmúltban eljuttatott közleményben azt írták: tavaly 54 pályázó nyerte el a családbarát munkahely címet. Idén a pályázat százmillió forint keretösszeggel jelent meg. A kiírásra kis-, közép- és nagyvállalatok, költségvetési szervek, valamint egyházi jogi személyek jelentkezhetnek június 30-ig. A pályázaton legfeljebb ötmillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető – ismertették.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány 2010 óta családbarát országot épít, ez a szemlélet ma már az élet számos területén - mások mellett a családtámogatások folyamatos bővítésében, vagy a különböző családbarát kezdeményezésekben is – tetten érhető.

A tájékoztatás szerint a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása című pályázat olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programokat, intézkedéseket támogat, amelyek elősegítik a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A felhívással a kiírók a munkahelyek már meglévő és tervbe vett családbarát intézkedéseit és fejlesztéseit díjazzák.

A pályázati felhívás szerdától az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján érhető el.

Komárom-Esztergom vármegyéből is több cég, vállalat pályázott sikerrel az elismerésre az elmúlt években: a 2020-as pályázaton például a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. is nyert (2019 után ismét), de két évvel ezelőtt a T-Szol Zrt-t is elismerték családbarát filozófiájáért.