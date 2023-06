Detektív Hétvége Komáromban

„Eredjetek rejtélyes esetek nyomába, melyeket csak Komárom belvárosának utcáit járva tudtok megoldani! Minden állomáson egy újabb nyom, feladat, fejtörő. Váljatok egy vérbeli krimitörténet főszereplőivé” – hirdeti Facebook-oldalán az esemény, amely egy hamisítatlan nyomozós mókára invitál minden kedves érdeklődőt szombaton 11 órától, a Madách Imre úton található Tó Csárdához, Komáromban. Fontos, hogy rossz idő esetén a programot másik dátumon tartják meg. Így reménykedjünk, hogy nem marad el ez az egyedinek ígérkező program.

Bud Spencer és Terence Hill Emlékzenekar koncert Esztergomban

Szombaton este 8 órától az esztergomi Rugby Club Hostel és Sportcentrumban koncertet tartanak az ikonikus pofonosztó-duó tiszteletére. A Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar egy olyan különleges formáció, amely kizárólag csakis a Bud Spencer és Terence Hill filmek zenéit játssza. További részletek az esemény Facebook-oldalán.

Tatai Sokadalom

E hétvégén kerül megrendezésre a 23. Tatai Sokadalom az Angolkertben. A háromnapos eseményen rengeteg zenés-táncos műsor vár az érdeklődőkre, emellett pedig népi kézműves kirakodóvásár, Gasztró és Borterasz (Fülöp Pince, Hauzer Pince, Kisbaka Borászat, Simecz Pince) is lesz a helyszínen.

Szent György Lovagrend bemutatkozása

Vasárnap 16 órától rendezi meg az esztergomi Szentgyörgymezői Olvasókör a Szent György Lovagrend bemutatkozást. Lesz itt beszélgetés lovag Cseke Lászlóval, a Lovagrend kancellárjával, majd 17 órától bemutatókra kerül sor lovag Kovács Ervin solymász által az Olvasókör udvarán, valamint a Szent György Lovagrend Apródképzőjének tanulói által is.

Sörfesztivál Majkával

Most hétvégén lesz a 9. Tatabányai Sörfesztivál is a Május 1 Parkban, ahol sok fellépő mellett Majka is tiszteletét teszi majd, aki szombaton este 22 órától varázsol majd fergeteges hangulatot.

Jókai Napok Észak-Komáromban

Ugyan már június 13-án elkezdődött az 58. Jókai Napok Észak-Komáromban, de egészen a hétvégéig tart ez a kulturális esemény. Vagyis szombaton és vasárnap is különféle programokkal várják az embereket az Egressy Béni Városi Művelődési Központban (VMK), valamint a Tiszti Pavilonban.

Autós találkozó Tatán

A Tatabánya Tuningklub autós találkozót szervez e hét szombaton, este 19 órától, melynek a tatai Interspar ad majd otthont. Az autók szerelmeseinek kihagyhatatlan program lesz.