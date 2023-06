Új helyszín, a Május 1. Park adott otthont az ezúttal kétnapos rendezvénynek, amelyre már a szombati nyitónapon több ezren kíváncsiak voltak.

– Egy új eszközzel mérjük, hogy hányan lépnek be a rendezvény helyszínére, úgyhogy mi is látjuk a számokat – mondta Seffer Edina, A Vértes Agorája szakmai vezetője.

– Azt gondolom, valamennyi korosztály megtalálhatja magának való programot. A Peron ifjú tehetségei is fellépnek, valamint egy-egy DJ. Az esti nagykoncertek szintén elég széles réteget lefednek, úgyhogy igazán színes palettát sikerült összeállítani – tette hozzá.

Ezenkívül a gyermekeknek is kedveztek, a Batyuszínház előadásai mellett a Buborék együttes is vidámságot csalt az arcukra. De a Dancing Feet Akrobatikus Rock And Roll Sport Egyesület és a Virtus Mazsorett Sportegyesület produkciója sem maradhatott el.