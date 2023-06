Török Tímea, a művelődési központ intézményvezetője elmondta, délelőtt a Szelindek zenekar kíséretében vonultak fel a hagyományőrző csapatok, egészen a Petőfi térig, ahol olimpiai lángot gyújtottak, majd a lánggal visszatértek a táborba. Ezt követően négy kategóriában mérkőztek meg egymással a résztvevők. A torna abszolút győztese Oláh Róbert volt, aki három versenyszámban is diadalmaskodott, az általános vélekedés szerint „Robi ivott a csodaturmixból”.

Délután volt a hivatalos megnyitó, amelyen először a Sün Balázs Óvoda gyerkőcei léptek fel, akik minden azaumi programhoz lelkesen csatlakoznak.

Beró László is köszöntötte a résztvevőket, aki elmondta, az azaumi programokban van egyfajta folytonosság, ugyanakkor minden alkalommal változtatnak is egy kicsit a programokon, még izgalmasabbá téve eseményeiket. A rendezvényen Orot Istvánt, a Király Zsiga-díjas népi iparművészt is köszöntötték, akit nemrégiben polgármesteri dicséretben részesített a képviselő-testület, az elismerést pedig ez alkalommal vette át a polgármestertől. Orot István minden azaumi programban segít, műhelyében várja a résztvevőket.