Felidézte, hogy a találkozót tavaly nyáron rendezte meg először az SZSZSZ hagyományteremtő céllal. A két helyszínen idén is a szövetség tagjainak legizgalmasabb színházi előadásait mutatják be egy rendhagyó színházi szemle keretein belül – tette hozzá. Ismertetése szerint a programválasztékban gyermek- és felnőttelőadások egyaránt szerepelnek, emellett számos kísérőprogrammal, többek között kiállítással és szakmai konferenciával is készülnek.

A rendezvény nyitóelőadása június 17–én alsóörsi Kultkikötő Amfiteátrumban Bella Máté és Karafiáth Orsolya Macskadémon című zenés komédiája lesz a Szentendrei Teátrum és Gergye Krisztián Társulatának közös produkciójában. Ugyanitt láthatja a közönség egyebek mellett a Szegedi Szabadtéri Játékok produkciójaként a Tenyérvonalak – Faludy XX. százada című előadást június 22–én, június 26–án pedig az Esztergomi Várszínház vendégjátékát, az Isten komédiását. A gyerekeket várja június 24–én a Kőszegi Várszínház és a Mesebolt Bábszínház közös darabja, A cica, aki haza akart menni. Pócza Zoltán beszámolt arról is, hogy a Szabadtéri Színházak Szövetségének 14 tagszínháza van, amelyek tavaly 53 bemutatóval és 560 előadással várták összesen csaknem 300 ezer nézőjüket.