A napirendi pontok megvitatása előtt átadták az Év Közszolgálati Dolgozója Díjat, amelyet Vargáné Boda Anikó, a jelenleg a hivatalban legrégebben dolgozó, irodai adminisztrátor kapott. Emellett megköszönték Vas Judit óvodapedagógus, a Tatai Geszti Óvoda intézményvezetőjének áldozatos munkáját is.

A huszonegy napirendi pontot tárgyaló testületi ülésen hat foglalkozott rendeletalkotással. Az egyik a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének módosításáról szólt, főképp az Öreg-tó környezetében lévő terület. Ezt követően a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár működtetésének átszervezéséről döntöttek. Az idei évben már foglalkoztak a témával, akkor Michl József polgármester felvetette a testület számára, hogy döntsenek arról, hogy a jövőben a Rendház Kft. legyen a könyvtár fenntartója. Az ehhez szükséges feladatokat elvégezték és a minisztériumi állásfoglalás is megérkezett, miszerint nincs akadálya ennek a felvetésnek. Így most már részleteiben vizsgálva tudták tárgyalni az átszervezés feladatait, erről tájékoztatva a testületet, illetve további felhatalmazást kértek a további lépések megtételéhez.

Várhatóan az ősz folyamán megvalósulhat a könyvtár költöztetése is. Döntés született arról is, hogy a Malomkert a Városkapu Közhasznú Zrt. fenntartása alá kerül. Az ülésen elhangzott, hogy a június 16-i nyitása óta már több mint kilencszázan látogattak el a Malomkertbe. Szó esett többek között a közterületek megnevezéséről is, névtelen közterületek elnevezéséről, de a településkép védelme és egyes, önkormányzati tulajdonban lévő lakáscélú helyiségek jövőbeni hasznosításáról, továbbá többek között a távhőszolgáltatással kötött koncessziós szerződés módosításáról is. A Dobroszláv utcai távhő telephelyet a szerdai döntés értelmében visszaveszik a koncessziós szerződésből, az ott lévő épületet lebontják és egy nagy területű parkolót alakítanak ki a helyén.