Ellenőrzések is várhatók

Racsné Galambos Gréta elárulta, hogy a vármegyei rendőr-főkapitányság és ezen belül a Tatabányai-, a Dorogi és az Esztergomi Rendőrkapitányság állománya a motoros szezonban folyamatosan ellenőrzi a motorkerékpárosokat, illetve közlekedésüket. Az 1119-es út, valamint a Dobogókői út ellenőrzése e járműkategóriában is kiemelt. Ezen útszakaszokra a már meglévő figyelmeztető táblákon, felfestéseken kívül, egyéb forgalomlassító eszköz kihelyezését a rendőrség nem tervezi. A rendőr őrnagy arra is kitért, hogy a „Kanyarfotó” vállalkozás több esetben megfordult már vármegyénk útjain, főként az 1119-es úton. Megjegyezte, hogy valóban a fotósok megjelenése több, egy nyomon haladót vonz vármegyénk útjaira. A tevékenységük azonban nem csak negatív, hanem pozitív hatással is van a balesetek megelőzésére. A Dorogi Rendőrkapitányság egyébként baleset-megelőzés terén már több egyeztetést végrehajtott a vállalkozással.