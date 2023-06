Új menetrendet vezet be a Volánbusz az ország több térségében, köztük a Balaton vonzáskörzetében is. Így kedvezőbben lehet megközelíteni a tavat Sopronból, Győrből, illetve Tatabánya, Mór, Bakonycsernye, Zirc térségéből is.

Ennek értelmében új gyorsjárat indul a Balaton északi partjára. A Tatabányáról a nyári időszakban reggel 6:10-kor Oroszlány – Mór – Székesfehérvár – Balatonalmádi – Balatonfüred – Révfülöp útvonalon Keszthelyre, és Keszthelyről délután 15:35-kor Tatabányára induló járatnak módosul az útvonala és az indulási időpontja is.

Június 17-től Tatabánya – Oroszlány – Mór – Bakonycsernye – Zirc – Veszprém – Balatonfüred – Révfülöp – Keszthely útvonalon közlekedik, így Bakonycsernye, Szápár, Csetény, Dudar, Nagyesztergár, Zirc települések számára egész nyáron új eljutási lehetőséget biztosít a Balatonfüred és Keszthely között elhelyezkedő valamennyi Balaton-parti településre.

A járat Tatabányáról 8:10-kor, Mórról 9:03-kor, Zircről 9:45-kor indul, Balatonfüredre 10:55-kor, Keszthelyre 12:23-kor érkezik. Vissza Tatabánya irányába Keszthelyről 17:37-kor, Balatonfüredről 19:05-kor indul, Zircre 20:16-kor, Mórra 20:58-kor, Tatabányára 21:50-kor érkezik. A járatnak köszönhetően bővülnek a Veszprém és a Balaton északi partja közötti, illetve Keszthely és Badacsony közötti közvetlen eljutási lehetőségek is.

Sok másik vonalon is új, kibővült menetrendre állnak át a vonatok és a buszok, erről a MÁV hivatalos oldalán lehet bővebben tájékozódni.