A Magyar Védőnők Napja alkalmából köszöntötték Tatán a védőnőket az önkormányzat a Sirály Panzió teraszán. A Védőnők Napja minden évben június 13-án arra a több, mint egy évszázada működő szolgálatra hívja fel a figyelmet, melynek középpontjában a várandós anyák, a csecsemők, a kisgyermekek és az iskoláskorúak egészsége áll. Az egészségügyi alapellátás idei változásai a védőnőket is érintik, júliustól ugyanis már nem az önkormányzat tartja fent a védőnői hálózatot. Az eseményről a város közösségi oldalán számoltak be.

– Különleges ez az esztendő, hiszen más fenntartó alá kerülnek országszerte a védőnők, így a tataiak is, a jövőben a megyei kórház működteti majd a helyi védőnői szolgálatot. Ettől függetlenül a védőnőink természetesen továbbra is itt maradnak velünk, s úgy tűnik, hogy a rendelőjük is változatlanul a Wágner-házban működik majd. A tatai kismamák nem fogják érezni a változást, hiszen az a magas szintű szakmai munka, és az a pozitív, segítőkész hozzáállás, amit megtapasztalhattunk, továbbra is megmarad - mondta köszöntőjében Michl József polgármester.