Az esztergomi temetőket a városi tulajdonú Esztergomi Kegyelet Kft. kezeli, mely cég az előterjesztés indokát jelentő javaslatot adott be a képviselő-testületnek. Ebben az olvasható, hogy a kft. a stabil pénzügyi működés biztosítása miatt javasolja a temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítása ideje és díja módosítását minden temetkezési mód esetében. Ehhez egy táblázatot is csatoltak, melyből kiderül, hogy tulajdonképpen az összes sírhely fajta megváltásának árával megegyező árat kell fizetni az újraváltásnál. Így például a 25 évre érvényes „egyes sírhely”-nél megváltáskor 26 ezer forint fizetendő, és ugyanennyi az újraváltáskor is.

Az ügyfeleknek ugyanakkor arra is lehetőségük lesz, hogy rövidebb időre kérjék a sírhely újraváltását, így alacsonyabb árat kell fizetniük. A javaslatban az is szerepel, hogy „a köztemetések önkormányzat által fizetendő költségeinek csökkentése érdekében a temető üzemeltetési szolgálatatást és a hamvak átadása-átvételét indokolt díjmentessé tenni.” A temetőkről és temetkezésről szóló rendeletmódosítás kapcsán egyben bepillantást is kaphat a szélesebb közönség az Esztergomi Kegyelet Kft. szolgáltatásairól, és azok árairól. Így többek között az említett táblázatban – mely az esztergom.hu oldal önkormányzati rovat, előterjesztések alrovatában található – felsorolják, hogy milyen sírhelytípusok, azokra vonatkozó sírhely megváltási, újraváltási és egyéb temetői szolgáltatások ÁFA nélkül megadott áraival kell számolni a temetkezési szolgáltatóknak. Itt olvasható például a sírhelynyitás, a sír visszahantolás, a ravatalhasználat, a hűtési díj és a koporsós és urnás temetés üzemeltetési hozzájárulása.