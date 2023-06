Különleges hangok, egyedülálló hangzás, meghatódott hallgatóság. Az időjárás is megkegyelmezett a Bárdos Lajos Vegyeskórus és a Tatabányai Árpád Gimnázium Vegyeskarának közös hangversenyének a Szelim-barlangban. Az elmúlt napok esőzése után többszöri helyszíni szemlét tartottak a szervezők, és úgy döntöttek, megtartják a már hagyományos, Bakancsos koncertet, amelyre ismét rengetegen voltak kíváncsiak. A két kórus külön-külön is dalra fakadt. A klasszikusok mellett felcsendült többek között a Beatles egyik slágere, a Yesterday is, amelyet a jelenlévők együtt énekeltek az előadókkal. 2014 óta szervezik a koncertet, amely a kórusok egyik leglátogatottabb eseménye. A Szeimann Zsuzsanna vezette kórusok ismét könnyeket csaltak sokak szemében. Minden egyes színvonalas előadás után vastapsot kaptak a fiatalok és idősek. A koncertre ingyenes buszjáratok is indultak, így még többen ellátogattak Tatabánya egyik meghatározó rendezvényére.