A pénteki EDDA-koncert után szombaton is Bazi nagy mulatási lesz Oroszlányban

Patakiék esőben is a húrok közé csaptak június 23-án, pénteken este. Velük rajtolt el a Szent Iván-éji mulatságok az Oroszlányi Bányászati Múzeum területén. A rendezvény szombaton is folytatódik. Palacsintasütés, koncertek, kürtőskalács és dodgem is lesz.

Wágner Zsanett Wágner Zsanett

A húzok közé csapott a zenekar a Bazi nagy mulatásin Forrás: 24 Óra Fotó: Hagymási Bence

A Bazi nagy mulatási című program szervezői – okulva a szeptemberi nagyrendezvény parkolási gondjaiból – regisztrációhoz kötötték a kétnapos rendezvényt. Így körülbelül ezer ember vehetett részt az első koncerten, amelyen az Edda lépett fel. Az égiek megkegyelmeztek Pataki Attiláéknak, pláne a tömegnek, akik nagyobb zivatar nélkül megúszták a fellépést. Az első zeneszámnál ugyan eleredt az eső, de rövidesen abba is maradt – az időjárás előrejelzések ellenére zavartalan volt az Edda másfél órás koncertje. Kinyíltak az esernyők és előkerültek az esőkabátok is, ami azt bizonyítja, hogy a rajongókat nem lehetett eltántorítani. Pataki Attiláék és a közönség még az időjárással is dacolt

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra Ez az a világ, ami nem kell – nézett az égre és csapott a húrok közé a miskolci zenekar. Stílszerűbb nem is lehetett volna a kezdet. Ahogyan a folytatás sem: Magyarok, álljuk a sarat. Nem volt könnyű, mégis itt vagyunk! A Bazi nagy mulatási ma folytatódik. Az ingyenes rendezvényre ingyenes buszjáratokkal lehet eljutni, a Facebookon is közölt menetrend alapján. A palacsintasütő verseny, gyerekműsor, koncertek, sztárfellépők, afterparty mellett hinták, kürtőskalács és dodgem is várja a regisztráltakat.

