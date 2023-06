A pedagógusnap változó, mozgó ünnep, minden év júniusának első vasárnapján köszöntjük a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat; így az idén június 4-re esik. Kisbér Város Önkormányzata szerda délután tartotta pedagógusnapi ünnepségét a Wass Albert Művelődési Központ kamaratermében.

Kele Márta, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója Spiró György, Kossuth- és József Attila díjas írónk egyik novellájának részletével köszöntötte az ünnepelteket, amelyben egy régi, kedves tanáráról megemlékezett.

– Bada tanár urak és tanárnők most is vannak. Közöttünk vannak, ebben a városban is, akik a nehézségek ellenére is vállalják a tanítás, nevelés egyszerre szép és sokszor küzdelmes feladatát. Isten éltesse mindnyájukat a mai nap alkalmából is – emelte ki.

Virággal köszöntötték őket

A megnyitó után Sinkovicz Zoltán, a város polgármestere Antoine de Saint-Exupéry gondolatával köszöntötte a pedagógusokat, amely útmutatást ad mindenkinek, aki a következő generációkkal foglalkozik. Kiemelte, hogy művelt, igényes, az újra fogékony és kreatívan alkotó nemzedékek nélkül nincs értékteremtés, nincs testi-, lelki- és szellemi gyarapodás. Nagy a felelőssége az oktatóknak, hiszen kimondva-kimondatlanul rajtuk áll a magyarság élete és jövője, s hozzátette:

– Tudom, és tudjuk mindannyian: hogy sajnos fogyóban a pedagógus társadalom, de pont ezért érdemli meg a legnagyobb tiszteletet, az a kemény mag, akik állják a sarat és állhatatosan mennek tovább, dolgoznak Magyarországért, a jövőért és legfőképpen a gyermekekért!

A polgármesteri köszöntő után a helyi Langallik Néptáncegyüttes tette színessé az ünnepséget táncos műsorával. Ahogyan már korábban is beszámoltunk róla, a kisbéri együttes 2021-ben Nívódíjat nyert.