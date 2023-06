Gál Csaba sikere, s ami mögötte van – PODCAST

A vártnál nagyobb fölénnyel nyerte meg a múlt hétvégi tatabányai önkormányzati időközi választást Gál Csaba, a Fidesz–KDNP képviselője. Vele beszélgettünk terveiről, eddigi életútjáról.

Már negyed évszázada dübörög a komáromi floorballosok úthengere +videó

Az idén sporttörténelmi sikereket értek el a Szőnyi Palánkdöngetők Köre csapatai az országos és nemzetközi bajnokságokban. Idehaza a hölgyek és a férfiak is megnyerték az országos bajnokságot és a Magyar Kupát is. A hétvégi szezonzáró közgyűlésen a legjobbak díjakat vehettek át, és emellett megünnepelték azt is, hogy az egyesület 25 esztendeje alakult.

Az M1-es bábolnai pihenőjéből került a hűvösre az időseket fosztogató bűnbanda

Több idős embert is kifosztottak Zalaegerszegtől Békéscsabáig. Az M1-esen fülelték le őket a zsaruk.

Képeken a fergeteges hangulatú Majka koncert a 9. Tatabányai sörfesztiválon

Felejthetetlen és hamisítatlan koncertet adott Majka szombat este Tatabányán, amelynek legjobb pillanatait mi is megörökítettük.

Lánczi Tamás: Alexander Sorosnak jól fejlett kapcsolata van a magyar ellenzékkel

A politológus arról beszélt a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, hogy fel kell készülni arra, hogy a Soros-birodalom utódja, aki élénken érdeklődik Magyarország iránt, "fokozottabban fog beleavatkozni a politikai folyamatokba tengeren innen és tengeren túl" – írja a Magyar Nemzet.

Babakocsis anyát gázoltak el egy benzinkútnál

A 36 éves anyukát és a picit mentők vitték kórházba.