A kiállítást az Eurohíd Alapítványt képviselve Mécses Éva Hilda nyitotta meg, de azzal a mondhatni váratlan megoldással élve, hogy nem saját méltató gondolatait osztotta meg a publikummal, hanem az alkotónak feltett kérdésekre kapott válaszokból rajzolódott ki a tárlat anyagának célja, háttere. Mint a megnyitóból kiderült, a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „roma kulturális értékmegőrzés” tematikájú pályázaton indult és arra nyert Olasz Ágnes forrást, hogy elkészítse a most Esztergomban látható kollekciót.

A művész a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy számára a vidék azért is fontos, mert ő maga is ott él, falusi környezetben és számára ez az otthont jelenti. Mint a bevezetőből hallhatta a publikum, ez az „otthon” a zalai Szentliszlót jelenti, ahol jelenleg is él és alkot. Itt, ezen falu környékén, a mezőn és az erdőszélen készültek A mesélő című kollekció képei. A kérdés-felelet sorból az is kiderült, hogy a képeken látható főhős, Tóni, aki a fotók egy jelentős részén látható, korábban munkakapcsolatban volt az alkotóval a háza építésekor, illetve a fényképek további szereplői is Olasz Ágnes szülőfalujának közösségéből kerültek ki.

A művész elmondta, hogy a képeken szereplő roma emberek, férfiak, asszonyok, gyerekek, egy bizalmi, sőt talán baráti viszony alapján döntöttek úgy, hogy vállalják a művészi feladatot, a szép fények miatt zömében hajnali fotózást. Egyfajta műhelytitok feltárása volt az, amikor a fotós elárulta, hogy ő mozgás közben szereti fényképezni a képek alanyait, mert akkor – levetkőzve gátlást és esetleges pózolási kényszert – a lehető legtermészetesebbek. Olasz Ágnes elmondta, hogy a kompozíciókhoz külön ruhákat választottak ki a portré alanyainak, mely ruhák és esetleges kiegészítők, kellékek életük részei voltak, de ezúttal erős karaktert adtak nekik a beállításokkal, a rögzített mozdulatokkal.