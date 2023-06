Azoknak szervezik, akik kapcsolatban állnak a TJ ESZI Család és Gyermekjóléti Központtal, illetve a családok és gyermekek átmeneti otthonából is érkeztek 6–14 év közötti gyerekek. Több testvérpár is élvezheti a gondtalan együttlétet hétfőtől szombatig – mondta Márkus Krisztina, az alapítvány kuratóriumának elnök-helyettese.

Vannak visszatérő táborozók. A jelenlegi nyolcadikosok közül többen első osztálytól rendszeresen vesznek részt a környebányai táborban. Akik táborlakóként már nem, később segítőként csatlakoznak a csapathoz. Az egy hét alatt megannyi izgalmas program várja a fiatalokat, a legtöbbször este 23 óráig zajlik az élet. Miközben beszélgettünk, az asztaloknál kártyáztak, színeztek a gyerekek. A nagyobbak társasoztak, de voltak, akik pihentek a függőágyban, vagy éppen hintáztak.

– Mindig törekedtünk arra, hogy mindenki jól érezze magát, szívesen vegyen részt az akciókban, amelyekből akár okulhat is. Az idén sok a kisgyermek és a nagyobbak, így ehhez kellett alakítanunk a napirendet. Középpontban a környezetvédelem, a környezettudatosság. Állati bemutató volt, ahol bébipatkánnyal is megismerkedhettek a fiatalok, majd ellátogattunk a szomszédos farmra, ahol kecskét is fejhettek a gyerekek. Találkozhattunk amerikai focistákkal, a vértessomlói önkéntes tűzoltókkal, akik az erdővédelemről is szólnak, s vetélkedő is tarkítja majd a héten a programot.

A felsőgallai Galla Bábszínház is előadta egyik művét, majd közös fagyizás következett. A táborvezető kiemelte: nagyon fontos, hogy felszínre hozzák a gyerekekben rejlő tudást, tehetséget. Sok remek rajzoló vesz részt a táborban, készültek batikolt pólók és főzőcskéztek is. Izgalmas esti programok is várják a gyerekeket: érkezett közéjük DJ, volt kincskeresés, s vár még rájuk kertmozi, pizsamaparti.

Közben az árnyas fák alatt előkerült két basa–gatya. A nagyobbak felvették, és már el is kezdődhetett a kislabdagyűjtés.

– Mindez nem valósulhatna meg a támogatók nélkül. Negyedik éve indítottuk el a Fogad örökbe egy táborozót! projektet. Ezzel olyan gyermekek is lehetőséghez juthatnak, akiknek a családja nem tudná kigazdálkodni a program költségeit. Köszönjük a segítségüket, amellyel évről évre több gyerek jut élményhez! Mivel egyre nagyobb az igény, így tavaly már két tábort szerveztünk. Az idén is ez a terv.