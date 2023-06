A mentesítő vonatot is mentesíteni kellett a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) információja szerint. A közösségi oldalukon osztották meg azt a hírt, miszerint június 13-án a Komárom-Székesfehérvár szakaszon a megszokott Bézé mozdonyok hiánya miatt egy, a 70-es években gyártott "Csörgő" névre keresztelt M41-es mozdony húzta a vagonokat.

A vonat végül mintegy 17 kilométer után, Nagyigmándnál feladta a harcot, ezért az utasoknak be kellett várnia a székesfehérvári segélygépet, egy még öregebb "Szergej" becenévre keresztelt M62-es mozdonyt. Azonban 53 kilométer múlva, Mohánál az is megadta magát. Végül a Székesfehérvárról érkező újabb Szergej-el végül célba értek. A VEKE információi szerint a MÁV-Start hetente átlagban 4-5 gépet veszít meghibásodás vagy baleset miatt, közülük átlag egy hosszú távon is kiesik.