A kisvonat, az ugrálóvár és a vízi csúszda mellett népszerű volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp (ÖTES) emelőkosaras utánfutója is, de a kiállítás, a retró diszkó és a főzőverseny sem hiányozhatott a Máriahalmi Nyár­indító Piknik programjából.

Vasárnap Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője és Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke is ellátogatott a rendezvényre, akik Murczin Kálmán polgármesterrel tekintették meg a helyszínt. Erős Gábor külön megköszönte a sárisápi önkéntes tűzoltók részvételét is, akikre nemcsak a bajban, hanem a települési rendezvényeken is lehet számítani. Úgy véli, hogy az ilyen alkalmak bizonyítják, hogy a községekben élők igencsak kreatívak.

Popovics György a vármegyei identitás fontosságáról beszélt, hiszen nemcsak a magyar nemzethez és településünkhöz tartunk, ugyanis tagjai vagyunk a vármegyében élő 300 ezer fős közösségnek is. Bejelentette, hogy 76,5 millió forintot nyert az önkormányzatban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) a kultúrház felújításának harmadik ütemére, majd elmondta, hogy a vármegyei identitás pályázat keretében minden településnek készítenek imázsfilmet. Ezután átadta a máriahalmi felvételt tartalmazó pendrive-ot Murczin Kálmánnak.

A település vezetője úgy fogalmazott: sokat jelent a község számára, hogy a Vármegyejáró sorozat keretében elkészült a helyi film, melyet a rendezvényen is meg lehetett tekinteni. Véleménye szerint, ha a helyiek áttekintik múltjukat, jelenüket és a jövőjüket, akkor büszkék lehetnek arra, hogy Máriahalmon élnek. Végül köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a szervezésben.