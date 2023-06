Hivatalosan is letette esküjét Gál Csaba, aki a június 11-i időközi választáson nyert az Alsógalla-Óváros választókerületben. Az időközi választásra a Fidesz-KDNP frakciócsoportjának volt vezetője, Tatabánya korábbi polgármestere, Schmidt Csaba tragikusan korai halála miatt volt szükség a megyeszékhelyen.

A közgyűlés első napirendi pontként a rendőrség 2022-es évi beszámolóját tárgyalta meg. Tavaly jelentősen csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma Tatabányán: míg 2021-ben 1223 történt, addig 2022-ben 1087. Ez nagyjából a negyede a 2010-es évi adatoknak, amikor 4000-nél is több bűncselekményt történt a városban. A javuló adatokat némileg árnyalja, hogy a kiemelten kezelt bűncselekmények – jellemzően testi sértések – száma jelentősen emelkedett, 41-ről 58-ra. A beszámoló hangsúlyozta: ezeket a bűncselekményeket jellemzően családon, ismerősi társaságon belül követték el.

Képviselői kérdésre válaszolva Dr. Madari Csaba kapitányságvezető elmondta: jelenleg is zajlanak egyeztetések arról, hogy a közlekedésbiztonság javítása érdekében telepített traffipaxokat helyezzenek ki azokon a helyeken, ahol az indokolt lehet. A képviselők egyhangúan fogadták el a rendőrség beszámolóját, azonban több – jellemzően közlekedésbiztonsággal kapcsolatos - dologra is felhívták a figyelmet, többek között a kerékpárral és elektromos rollerekkel elkövetett szabálytalanságok szigorúbb ellenőrzését kérték.

A beszámoló elfogadását követően a közgyűlés külön köszönetet mondott az ülésen jelen lévő Farkas Gábor főkapitánynak, aki 2023. szeptemberében eléri az egy helyen történő szolgálat maximális, tíz éves határát és máshol folytatja szakmai pályafutását. A rendőr dandártábornok köszönetet mondott az elmúlt évek együttműködéséért, a kapott támogatásokért és azt kérte a közgyűlés tagjaitól, hogy a jövőben is támogassák a rendőrség munkáját. Farkas Gábor kitért a képviselők által említett közlekedésbiztonsági felvetésekre is, mint mondta, mind a kerékpárok, mind az elektromos rollerek esetében kiemelt cél a rendőrségnél, hogy mindenkinek garantálni tudják a biztonságos közlekedést.

A közgyűlésen az is eldőlt, hogy július 1-től Tatabányán is – ahogy az egész országban – a MOL hulladékgazdálkodási ágazata veszi át a hulladék elszállítását. A lakosság nem fog változást észlelni az eddig megszokott rendhez képest. Egyrészt törvényileg szabályozták, hogy a szolgáltatás minősége nem változhat negatív irányba, másrészt pedig a hulladékbegyűjtést – beleértve a szelektív és zöldhulladék gyűjtését is – továbbra is az eddigi szolgáltató cég, az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a győri és a székesfehérvári közszolgáltatóval konzorciumban látja el.

Az eddig megszokott fizetési rendszer a harmadik negyedévtől változik annyiban, hogy a számlát akkor már a MOL állítja ki a szerződött ügyfelek részére. A későbbiekben – várhatóan leghamarabb 2024-ben - előfordulhatnak változások, hiszen az ország egyes településein eltérő módon oldották meg eddig a települések például a szelektív- és zöldhulladék gyűjtését, amelyet minden bizonnyal egységesíteni fog az új, országos szolgáltató.