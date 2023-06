„Bevallom, amikor a színpadon a gyerekzsűri méltatni kezdte a könyvemet, majdnem pityeregtem, annyira jólesett. Nagy elismerés, hogy a gyerekolvasók a regényemet választották a díjra! Arról beszéltek, hogy letehetetlen olvasmány, és közel érezték magukhoz a szereplőket. Hálás vagyok nekik, hogy megszerették a történetemet!!!” - írta bejegyzésében.

A népszerű regényíró hozzátette, hogy a siker a Pagony Kiadó csapatáé és a szerkesztőé, Győri Hannáé is, akivel nagyon szeret együtt dolgozni.

Az írónő szeretettel ajánlotta fiatal olvasói figyelmébe a frissen díjazott regényét, A gondolatolvasót, amely az az első iskolai története, amiben a jó tanulókról írt, mert nekik sem könnyű az iskolában. Sok osztálytársuk és tanáruk hiszi, hogy nekik minden az ölükbe hullik, és sosem kaphatnak rossz jegyet. Holott a jó tanulóknak is lehetnek nehézségeik. Örökké jónak lenni, minden elvárásnak megfelelni nagyon nehéz és stresszes. Ha hibáznak, azt jobban megjegyzi és észreveszi a környezetük, gyakran erősebben számon is kérik rajtuk. Közben sok osztályban épp ők, a „jó tanulók” lesznek a piszkálódások céltáblái, a társaik „strébernek”, „unalmasnak” csúfolják őket, és irigykednek rájuk.