Kemma.hu podcast 50 perce

A jóga világnapját ünnepelte a Pont Most Egyesület – PODCAST

Minden évben június 21-én ünneplik meg a jóga világnapját, amelyhez a tatabányai – most már – Pont Most Egyesület is csatlakozik. Idén június 18-án tartották meg a Puskin Művelődési Házban. Az esemény jótékony hatásairól és a jóga világnap céljáról a Kemma podcastben beszélgettünk Sariczki Júliával a Pont Most Egyesület egyik tagjával.

H.A. H.A.

Korosztálytól függetlenül várták a látogatókat. Az eseményen volt gyerekjóga, kezdő jóga, kismama jóga, szenior, hatha, szívcsakra nyitó yin jóga, valamint zenés mantra meditáció. Idén először pedig adományozni is lehetett, a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesületnek gyűjtöttek. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

