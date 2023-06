Az újautó-piac gyakorlatilag az idei évben ért el egy újabb fontos lélektani határt, szinte már alig találni olyan, ebbe a szegmensbe tartozó járművet, melyért 5 millió forintnál kevesebbet kérnek. Az erőteljes áremelkedés és a magyarok anyagi helyzete is azt eredményezte, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a használt autók iránti kereslet.

A szakértő válaszol

Bereczki Gábor a témával kapcsolatban elárulta, hogy kereskedésükben jellemzően 2 millió forintos határig nézelődnek az érdeklődők, de vannak, akik a 100 ezer forintot érő kocsikat is elvinnék. Azt tapasztalja, hogy a fiatalokat nem kizárólag az ár befolyásolja. Persze a friss jogosítvánnyal rendelkezők, illetve az első saját autóra vágyók az olcsó, jó állapotú modelleket keresik.

– A fizetendő összeg mellett a biztonság és a kényelem is ugyanolyan fontos szempont számukra – mondta, majd hozzátette: mint ahogy a felmérés is igazolja, az idősebb korosztály tagjainál, illetve a jobb anyagi helyzetben lévőknél megfigyelhető az is, hogy lehetőségük szerint szívesebben cserélik le a meglévő autóikat jobb, korszerűbb, ugyanakkor valamelyest drágább példányokra.

A tatabányai kereskedés vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy az internetre feltett hirdetések alapján az ország távolabbi részeiről is jönnek vásárlók, a minap például Szerencsről voltak érdeklődői. Ha a kereslet és a kínálat találkozik, a potenciális vevők még a relatíve magas üzemanyagár mellett is hazaszállíttatják a járműveket. Bereczki Gábor azt is tapasztalja, hogy a használtautó-piacon továbbra sincs nagy változás: az importra még mindig nem lehet alapozni, a forintárfolyam, a külföldön tapasztalt áremelkedések, illetve a kinti szűkös kínálat miatt is visszaesett a behozott autók száma.

Az iskolai végzettség is számít

Egy internetes felmérésében azt is megvizsgálták, hogy a vásárlói hajlandóság függ az iskolai végzettségtől is. Például kiderült, hogy az alacsonyabb végzettségűek inkább az olcsóbb, míg a diplomával rendelkezők jellemzően a drágább modelleket nézik meg. A kutatásban a lakóhely szerinti megoszlást is elemezték, ami további érdekességekre mutatott rá. Kiderült, hogy a legkisebb településeken élők inkább az olcsóbb autókat nézik meg, az ár emelkedésével fordítottan csökken az ebbe a csoportba tartozó érdeklődők száma.

A közelmúltban mi is megkérdeztük olvasóinkat, mi a lélektani határ nekik, ha használt autóról van szó. Válaszuk lényegében egybecseng a másik felméréssel.