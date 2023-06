Radics Gábor, a Komáromi Városmarketing Kft. ügyvezetője arról beszélt, túl azon, hogy ez a rendezvény egy cukrász szakmai nap, a családokat is invitálják a ligetbe. Délelőtt a Napvilág zenekar fellépésével kezdődnek a programok, majd egy kis szünet után 15 órától a Zsebsün zenekar, illetve a Bábuci Bábszínház érkezik. Jön emellett Kiss László bűvész, valamint dobsimogatóval is készülnek, amelynek keretében 200 ütőshangszert próbálhatnak ki a gyerekek. 19 órakor Vastag Csaba koncertjével fejeződik be a program.

A versenyről

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke azt is elmondta, a finomságokat a ligetben készítik el a versenyzők, komplett fagylaltlaboratóriumot rendeznek be. Kóstolójegy vásárlása után a fagyikat meg is lehet kóstolni. Délelőtt a korábban díjnyertes alkotásokat ízlelhetik meg a komáromiak, délután pedig az idei versenymunkákat. A programot a csokoládé világnapján rendezik, így a csokoládéfagyiknak külön kategóriát indítanak.

Erdélyi Balázs felidézte, 2019-ben volt hasonló, nagy, városi rendezvényük Szombathelyen, ahol nagy sikert arattak a programmal. A járványhelyzet miatt a verseny nem maradt el, de nem tudták ismét nagyközönség előtt megrendezni. Sztaracsek Ádám, a komáromi Jánoska Cukrászda vezetője javasolta nekik, hogy ez a város megfelelő helyszíne lenne a megmérettetésnek, később a Városmarketing Kft. megkeresésére igent is mondott az ipartestület.