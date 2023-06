Június 5-én, szerdán még „csak” arról számoltunk be, hogy felgyorsultak az események a Dunánál, és keddre virradóra elrendelték a harmadfokú riasztást. Orbán Viktor miniszterelnök akkor vészhelyzetet is elrendelt, és már akkor bejelentette: 8 ezer katonát, ugyancsak 8 ezer katasztrófavédelmi dolgozót, 1400 vízügyi szakembert és 3600 embert tudnak mozgósítani körülbelül. Még 5-én előbb Hende Csaba akkori honvédelmi miniszter érkezett Komáromba érkezett Czunyiné dr. Bertalan Judit akkori kormánymegbízottal, jelenlegi országgyűlési képviselővel, majd a miniszterelnök is este. Utóbbi Tátra is elment még a határvárosból.

Már akkor kővel merakott vagonok védték a síneket az elmozdulástól. Hatodikán újabb erősítésre volt szükség. Önkéntesek, intézményi dolgozók pakolták, töltötték a homokzsákokat, a hivatásos katonák mellett a tartalékosokat is bevonták. Út már ezen a napon is le volt zárva, a vonatközlekedés szünetelt Komárom és Esztergom között. Esztergom térségében még gyulai szakemberek is segédkeztek.

A Duna mentén, aki élt és mozgott, az ár ellen küzdött, és készült a legrosszabbra, remélte a legjobbat. Emelkedtek a töltések, százezersámra gyarapodott a homokzsákok száma. Dunaalmáson és Neszmélyen is így tettek. ide még Környéről és Császárról is érkeztek segítők. Komáromban Budai Gyula államtitkár is a zsákokat pakolta, Herczeg Anita, Áder János akkor köztársasági elnök felesége élelmiszert osztott Neszmélyen. Orbán Viktor pedig 7-én visszatért Komáromba. Aznap reggel a Duna megdöntötte az addigi rekordot, majd még egyszer.

Gátfutással emlékeztek

A Vöröskereszt vármegyei szervezete, ahogy 2013-ban is, most is ott volt gáton, egészségügyi biztosítási feladatokat látott el, és a beérkező futóknak frissítő folyadékot biztosított a komáromi gátfutáson, írták közösségi oldalukon. De futottak például a Somogy és a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatalok munkatársai, a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület tagjai többek között.

Június 8-án, szombaton Komáromnál 845, Esztergomban 813 centimétert mutatott a mérce. Ezzel megdöntve addigi rekordját. Vasárnapig összesen száznegyvennégy embert kellett az árvíz miatt kitelepíteni Esztergomban a Prímás-szigetről, Pilismarótról, Nyergesújfaluról és Dunaalmásról. Pilismaróton és Dömösön is korlátozták az ivóvízfogyasztást. Ezt a két települést közúton nem is lehetett megközelíteni.

Ahogy apadni kezdett a határfolyó, újabb munka kezdődött, amiben szintén rengetegen vettek részt. Cikkünkkel is köszönjük nekik a munkát, amivel védték nem csak saját, de mások értékeit, otthonait, a Duna-mentét.