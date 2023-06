Tulajdonképpen Esztergom demográfiai helyzete egy részének alakulásáról is szólt a június 15-ei képviselő-testületi ülés tárgyalt óvodai férőhelyekkel kapcsolatos napirendi pont. A város kilenc óvodája – az Angyalkert-, az Aranyhegyi-, a Bánomi-, a Belvárosi-, az Erzsébet Királyné utcai-, a Honvéd utcai-, a Kertvárosi-, a Szentgyörgymezői- és a Zöld Óvoda – beiratkozási adatai egybevetésében összeállították a gyermeklétszám, illetve csoportlimiteket.

Mint az ezen napirendről szóló előterjesztésben olvasható, a nemzeti köznevelésről szóló törvény részeként áll, hogy a fenntartó határozhatja meg az adott oktatási évben az óvodák csoportszámát. Mivel a következő nevelési évre már áprilisban megtörténtek a beiratkozások, kiderült, hogy a csoportlétszámok alapján nincs igény pedagógustöbbletre, illetve az előterjesztéshez mellékelt táblázatból az is kiderült, hogy Esztergom kilenc óvodájának egyikében sem lépték túl az engedélyezett csoportlétszámot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a városi szinten összes óvoda, összesen 47 csoportjába beíratott 901 gyermek számával nem lépték túl az engedélyezett limitet, mivel a felső határ 1138 volt. Az óvodai adatokból az esztergomi demográfiai kép is kirajzolódik valamelyest. Így például az említett táblázatban olvasható, hogy a 2023/2024-es nevelési évben a legnagyobb létszámban, 182-en az esztergom-kertvárosi intézménybe jelentkeztek, második legnagyobb létszámú jelentkezés a Szentgyörgymezői Óvodában történt. A legkevesebb jelentkezés a Belvárosi Óvodában volt, oda a hozzájuk tartozó pilisszentléleki intézménnyel együtt is csupán 62 gyermeket írattak be.