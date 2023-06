Harminc fős gerlingeni küldöttség utazott Tatára. A testvérvárosból érkezett vendégeket Michl József polgármester köszöntötte a Városházán. Az eseményről a tata.hu-n számoltak be.

A gerlingeni küldöttség utazását Horst Arzt korábbi önkormányzati képviselő és Erich Gscheidle egykori hivatalvezető, a város kitüntetettjei szervezték. A 2023-as már az 50. olyan buszos kirándulás, melynek megszervezése Horst Arzt nevéhez fűződik, ezért az önkormányzat egy elismerő oklevelet készített a jubileum alkalmából. Horst Arzt sajnos egészségi állapota miatt az idei útra nem tudott eljönni, ezért az oklevelet Erich Gscheidle vette át Tata polgármesterétől.

A testvérvárosi küldöttség többek között a Német Nemzetiségi Múzeumban is járt, ahol megtekintette azt a német nyelvű előadást, melyet „Minket innen elüldöztek” címmel mutattak be idén januárban a magyarországi németek elűzetésének emléknapja alkalmából, s amelyet a tatai múzeum által gyűjtött emlékek alapján Szűcs József múzeumpedagógus rendezett. A küldöttség itt tartózkodása idején számos kirándulást tesz, többek között Zsámbékra is ellátogatnak.