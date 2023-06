Ilyen melegben minden hűsítő víz vonzó, de némelyik veszélyes is lehet. Különösen igaz ez a folyóvizeinkre, ahol semmiképp sem érdemes kockáztatni. A Budapesti Rendőr-főkapitányság most a Dunára koncentrálva mondta el azokat a szabályokat, amiket be kell tartani a fürdőzés vagy a vízi sportolás során.

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy saját érdekeinket is előtérbe helyezve, hol tehetjük meg a fürdőzést mindezt biztonságban. Vármegyénkben négy természetes fürdőhely is van, amelyeket még a szezonnyitás előtt megvizsgált a vármegyei kormányhivatal.