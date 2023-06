Az eseményen régi és jelenlegi diákok mellett részt vett Garaminé Vigánti Márta, a Tatabányai Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese, Molnárné dr. Taár Izabella, a járási hivatal vezetője, Boda Rozália, a Kiművelt Emberfők Alapítvány kuratóriumának elnöke, Vajda Bence önkormányzati képviselő és az iskola alapítójának, Czerny Józsefnek unokája. A rendezvényt Ölveczky Péter szavalata nyitotta meg.

Prohászka Sarolta, az intézmény igazgatója arról beszélt, egy születésnap még egy ember életében is nem kizárólag a múltra való emlékezést jelenti, az eltűnt évtizedek megfakuló képeit, hanem a jelen büszkeségét, a jövőben való bizodalmat is. Felidézte az iskola történetét is, először Czerny Józsefet említette, aki megalapította az intézményt.

Emlékek

Elhangzott, az iskola névadójának életével szervezetten a hetvenes években kezdtek foglalkozni, egy örök érvényű gondolatát azóta jelmondatuknak tekintik: „Sokezer kis erő közös célra egyesülve hasznos és nagy műveket teremt.” A rendezvényt megelőzően az intézmény pályázatot hirdetett, régi diákjaikat arra kérték, osszák meg írott formában az iskolához fűződő emlékeiket. A legjobban sikerültek közül többet felolvastak, az emlékek pedig derültséget keltettek a közönség soraiban.

Az iskola 1958-ban, Kovács Márton tanár kezdeményezésére vette fel Széchenyi István nevét. Az intézmény 1965-ben költözött jelenlegi épületébe. 1975-ben lett igazgató Miklós József, akinek az volt a célkitűzése, hogy a tanulók szeressék meg, és ragaszkodjanak iskolájukhoz. Kialakította az iskolai versenyek rendszerét, a változatos diákélet megteremtéséhez a Széchenyi-napot, az iskolabálokat, évente ismétlődő kirándulásokat szervezett. A diákok túrázni, kajakozni jártak, volt filmklub, énekkar és még sok más. 1976-tól a fiúk hosszabb hajat is viselhettek, amely akkoriban nagy dolognak számított.