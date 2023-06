Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke a megemlékezésen méltatta Bánki Donát életművét, lokálpatriotizmusát. Hangsúlyozta, a vármegyei önkormányzat ezért is segítette az emlékszoba megújítását, amelyet az elmúlt esztendőben Bánki Donát halálának századik évfordulóján adtak át. A vármegyei önkormányzat ajándékaként Popovics György átadta a Vármegyejáró sorozat Bakonybánkról szóló filmjét, amelyet az ünnepség után megtekintettek a jelenlévők. A rendezvényen többek között helyi képviselők, környékbeli településvezetők, múzeumi és tudományos szakemberek, valamint civil szervezetek képviselői is tiszteletüket tették. A Bánki Donát nap alkalmából Turay Attila “Bakonybánk Község Díszpolgára“ címet kapott az általa végzett közösségépítő és falumegtartó munka elismeréseként. A kitüntetést a vármegyei közgyűlés elnöke és Nagyné Farkas Marianna, a település polgármestere adták át. A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola tantestülete az évtizedek óta adományozott Bánki Donát-díjat idén a jeles tanulmányi eredményű és súlyemelésben is sikereket elérő Nagy Korinának ítélte.

KERET

Bánki Donát

Bánki Donátot korának egyik legnagyobb feltalálója, a hazai motorgyártás egyik megteremtője. Tervei alapján készült egyebek mellett a Ganz 16 lóerős vízbeporlasztásos motorja. Hídvégi János kurátor és Merczi Miklós, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológiai főosztályvezetője beszélt a fontosabb szabadalmakról az emlékszobában. Például a dinamóméterről, a karburátorról, az elsőkerék-meghajtású automobilról és a repülőgép stabilizátorról.