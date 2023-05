A fiatalok és hozzátartozóik betekintést nyerhettek a lánglovagok életébe. Felvehették többek között a légzésvédő készülékeket, gyorsbeavatkozóval locsolhattak, sőt, még be is ülhettek a kiállított tűzoltóautókba. Népszerű volt emellett a tálcatűz oltás is, a gyermekek a gyakorlat során a tűzoltók segítségével megfékezték a lángokat. A Richter Gedeon Óvodában dolgozó óvodapedagógusok pedig vállalták, hogy kreatív foglalkozásokat tartanak a legkisebbeknek.

Kiss Zoltántól, a Richter létesítményi tűzoltóságának parancsnokától megtudtuk, hogy a vállalat fejlesztésének köszönhetően egy új járművel bővült az állományuk, amelyen 250 kilogrammos, porral való oltásra alkalmas készülék is található. A kocsit füstventilátorral, különböző légzésvédő eszközökkel és hordággyal is felszerelték, így különféle helyzetekben is bevethetik. A járművek méretileg úgy vannak kialakítva, hogy a fióktelep területén lévő szűkebb helyeken is elférjenek és az üzemeknél lévő tűzcsapokra rá lehet csatlakoztatni őket.

A vállalat egyébként nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, kiemelten a tűzvédelemre, ezért fontosnak tartják az ilyen jellegű rendezvényeket is. A tavalyi próbaalkalmon bebizonyosodott, hogy a lakosság részéről igenis van igény a tűzoltó gyermeknapra, amely edukációs szempontból is kiemelt jelentőséggel bír.