Buzdítsuk a bringásokat!

Május 10–14. között rendezik meg az idei Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelyben ezúttal is kiemelten fontos szerepe lesz Komárom-Esztergomnak. A szombati 206 kilométeres, királyetapként is emlegetett 4. szakasz lesz a miénk, a versenyzők Zsámbék felől érkeznek a vármegye területére, Bajnánál is áttekernek, majd a Szomor-Bajna-Nagysáp-Tát útvonalon érnek Esztergomba, ahol lenyomnak egy gyorsasági részhajrát is. Esztergom után Pilisszentlélek felé veszik az irányt, az izzasztó szakasz vége pedig Dobogókőn lesz.