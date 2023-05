Halász-Szántói Emesének ez egy szerelem hobbi, ami mára már munka is lett. Zafír is nagyon szereti és Emese szerint ez számára egyfajta öröm munka. Természetesen van, hogy ő is elfárad, de a gazdája mindig odafigyel arra, hogy mennyit dolgozik vele. Jelenleg sokat dolgoznak a Csodabogár fejlesztőközpontban.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!