Podcast 1 órája

Wéber Anikó író az iskolai bántalmazásról tartott előadást a PontMost Egyesületnél

Egy jó könyv segíthet feldolgozni a traumákat, és amellett, hogy kiszakadhatunk a valóságból, tanulhatunk is belőle. Wéber Anikó író, újságíró, pedagógus könyvei például az iskolai bántalmazás felismerésében és kezelésében segíthet. A Pont Most Egyesületben tartott előadásának ez volt a témája és a Kemma podcast adásában is erről beszélgettünk vele.

H.A. H.A.

Wéber Anikó Az osztály vesztese című könyvéből is felolvasott a PontMost Egyesületnél Fotó: Sugár Gabi

Nagyon nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy megszüntethető e az iskolai bántalmazás. Egy valami azonban biztos, lehet tenni ellene. Wéber Anikó könyveiben a bántalmazott és a bántalmazó szempontjából is bemutatja mit jelent ez. Fontosnak tartom, hogy mindkét oldalt lássuk, mert nagyon sokszor csak az áldozatok szempontjából nézzük az eseményeket. Ahhoz, hogy megszüntessük az iskolai bántalmazást, mindenképpen meg kell vizsgálni a bántalmazó szemszögéből is az eseményeket. Nagyon sokszor ott van náluk a háttérben a félelem, a szorongás, a túl sok stressz, amit nem tudnak levezetni, esetleg őket is bántalmazzák. Ha mindezt visszafejtjük és megtaláljuk az okokat, akkor meg tudjuk szüntetni a bántalmazást is – mondta el az író. Az író olvasó találkozón Anikó felolvasta Az osztály vesztes című könyvéből Feri történetét, majd a jelenlévőket kérte meg, hogy találjanak választ arra, hogyan lehet segíteni Ferinek. Az egyik szülő például elmesélte, hogy náluk van beszélgetős csütörtök, egy másik szülő pedig azt emelte ki, hogy fontos a gyermekek közötti kommunikáció. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!