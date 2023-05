A Patarán is nyitva

A Kuny Domokos Múzeum a Tatai Patara alatt is várja a vendégeket. Múltidéző séták szombaton és vasárnap is indulnak. A Különleges helyek című programon többek között a várudvar rejtett csodái tárulnak fel: törökkori átjárók, az ágyúterem, de a kazamata egyes részeit is bejárják majd az érdeklődők.

A tavaly népszerű bőröndszínház is újra várja az érdeklődőket. Ezúttal Mátyás király írnokai kalauzolják végig a váron a látogatókat, akik beleshetnek a királyi udvar életébe.