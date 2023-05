Rövid idő alatt extrém mennyiségű csapadék zúdult Tatabányára május 23-án, kedden délután. És ahogyan a várost az eső, úgy árasztották el a közösségi oldalakat a fotók és videók, amelyek katasztrófafilmekbe is beillő képsorokon mutatták be, hogyan marad alul a város a természet erőivel szemben.

Tatabánya több helyszíne is „elesett” az özönvízszerű esőzésben, amelyre egyébként az Országos Meteorológiai Szolgálat előre figyelmeztetett. A város kritikus pontjain ezúttal is tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A felgyülemlett vízbe kaszniközépig gázoltak bele a bátrabb autósok, tucatnyi rendszámtábla keresi még másnap is a gazdáját.